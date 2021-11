Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Définitivement recruté par l’OM pour 13M€ lors du dernier mercato estival, Pol Lirola dégage déjà une tendance claire pour son avenir et se voit rester encore quelques années au sein du projet McCourt.

Désormais engagé jusqu’en juin 2026 avec l’OM depuis son transfert définitif cet été (13M€) après une période de six mois en prêt concluante sous les ordres de Jorge Sampaoli, Pol Lirola (24 ans) semble très épanoui au sein du projet McCourt. Et le latéral droit espagnol de l’OM, malgré une concurrence directe avec Valentin Rongier dans le rôle de piston droit cette saison, semble se projeter dans ce projet pour l’avenir comme il l’indique clairement dans les colonnes de La Provence .

« Je suis là pour plusieurs années »