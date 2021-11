Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’engage dans une énorme bataille pour ce gros coup en Ligue 1 !

Publié le 19 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Alors que l’OM n’a pas oublié Seko Fofana, déjà pisté cet été, Pablo Longoria devra se frotter à une concurrence importante pour s'attacher les services du milieu du RC Lens.

Cette saison, le RC Lens impressionne en Ligue 1 et pointe à la deuxième place au classement, derrière le PSG. Une réussite dont est en partie à l’origine Seko Fofana, titulaire indiscutable chez les Sang et Or . Les prestations de l’international ivoirien ne sont pas passées inaperçues depuis son arrivée en 2020 puisque plusieurs clubs songeaient déjà à mettre la main sur lui cet été, à l’instar de l’OM. Seko Fofana a néanmoins choisi de rester au RC Lens, club avec lequel il est engagé jusqu’en juin 2024, mais la situation pourrait évoluer d’ici la fin de la saison.

Du beau monde sur Seko Fofana