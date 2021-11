Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à relancer un gros dossier en Ligue 1 ?

Publié le 18 novembre 2021 à 17h10 par B.C.

Dans le viseur de l’OM lors du dernier mercato estival, Seko Fofana brille du côté du RC Lens, de quoi maintenir en vie l’intérêt de Pablo Longoria à son égard.

Très actif lors du dernier mercato estival, avec les arrivées de Gerson, Luan Peres, William Saliba ou encore Amine Harit, l’OM avait activé de nombreuses pistes dans l’espoir de se renforcer. Pablo Longoria avait ainsi jeté son dévolu sur Seko Fofana, l’un des éléments essentiels du RC Lens cette saison. D’après L’Équipe , le club phocéen avait même formulé une offre de 17M€ pour tenter d’arracher le milieu de terrain ivoirien, qui a toutefois préféré rester à Lens. Un choix payant puisque les Sang et Or réalisent une excellente saison et pointe à la deuxième place au classement de la Ligue 1 derrière PSG, mais l’OM n’a pas oublié pour autant Seko Fofana.

L’OM n’oublie pas Seko Fofana