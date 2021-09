Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a formulé une grosse offre en Ligue 1 !

Publié le 20 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de nouveaux talents pour l’OM durant le mercato estival, Pablo Longoria aurait également tenté un gros coup en Ligue 1 en proposant pas moins de 17M€ au RC Lens pour Seko Fofana. En vain.

Avec pas moins de douze recrues bouclées durant le mercato estival (Gerson, De La Fuente, Balerdi, Ünder, Guendouzi, Lopez, Luan Peres, Saliba, Lirola, Pedro Ruiz et Amine Harit), l’OM s’est montré particulièrement actif. Pablo Longoria a tout mis en œuvre pour offrir l’effectif le plus compétitif possible à Jorge Sampaoli tout en composant avec ses moyens financiers limités, et pourtant, le président de l’OM a posé une grosse offre sur la table pour un cadre du RC Lens.

L’OM a proposé 17M€ pour Fofana

L’Equipe indique en effet dans ses colonnes que l’OM, qui en pinçait cet été pour Seko Fofana (26 ans), aurait formulé une offre de 17M€ au RC Lens pour attirer son robuste milieu de terrain ivoirien. Mais les discussions auraient coupé court, puisque Fofana n’a même pas pris la peine d’écouter cette offre de l’OM à son égard…