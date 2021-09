Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi fait des heureux en Ligue 1 !

Publié le 19 septembre 2021 à 15h15 par T.M.

Désormais, Lionel Messi est un joueur du PSG et foule les pelouses de Ligue 1. De quoi impressionner plus d’un joueur du championnat de France.

L’occasion était trop belle pour le PSG. Ce n’était pas un secret, le club de la capitale s’était positionné pour recruter Lionel Messi. Et alors que tout le monde pensait que l’Argentin allait prolonger au FC Barcelone, cela n’a finalement pas pu être possible, laissant alors libre le sextuple Ballon d’Or. Leonardo a alors profité de cette opportunité pour amener Messi au PSG et par la même occasion en Ligue 1. Un coup énorme pour le championnat de France, qui continue de faire réagir ses acteurs.

« Je suis heureux de l’affronter »