Mercato - PSG : Nouvelle réponse dans le feuilleton du salaire de Messi !

Publié le 19 septembre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Leonardo a fermement démenti les informations de L’Equipe au sujet du salaire de Leo Messi, le quotidien sportif lui a répondu dans son édition de ce dimanche.

« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans », a lâché Leonardo auprès de RMC Sport ce samedi à la suite des révélations de L’Equipe au sujet du salaire de Leo Messi. Le directeur sportif du PSG a ainsi démenti les informations du quotidien français, selon lesquelles l’international argentin touchera 110 M€ en trois ans à Paris, entre son salaire annuel net de 30 M€ et deux primes de fidélité de 10 M€ qui lui seront versées avant sa deuxième et sa troisième année optionnelle.

L’Equipe prend acte de la réponse de Leonardo