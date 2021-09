Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour Pogba !

Publié le 19 septembre 2021 à 8h15 par A.C.

Paul Pogba pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec plusieurs gros clubs sur ses traces comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus.

Les questions autour de l’avenir de Paul Pogba semblaient disparaitre peu à peu et certains pensaient même que l’arrivée de Cristiano Ronaldo pouvait le convaincre de prolonger à Manchester United. C’était sans compter sur Mino Raiola. Fidèle à lui-même, l’agent de Pogba a mis le feu aux poudres à seulement quelques mois de la fin du contrat de son protégé. « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe » a déclaré Raiola, au micro de Rai Sport . « La Juventus ? Paul aime toujours Turin. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juventus ». En Italie, le retour de Pogba à la Juventus est régulièrement évoqué, même si ces dernières années la concurrence du Real Madrid, mais surtout du Paris Saint-Germain, s’est faite plus forte.

Tielemans et Tchouameni plutôt que Pogba pour la Juventus ?