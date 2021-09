Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet pour Mauro Icardi ?

Publié le 19 septembre 2021 à 7h15 par A.C.

Deux gros clubs de Serie A semblent déterminés à arracher Mauro Icardi au Paris Saint-Germain.

Depuis qu’il est parti en 2019, il ne se passe pas une semaine sans que la presse italienne n’évoque un possible retour de Mauro Icardi en Serie A. Il faut dire que Wanda Nara, compagne et agent de l’attaquant du Paris Saint-Germain, a plusieurs intérêts en Italie et aimerait que la famille se réunisse à nouveau là-bas. Cela aurait d’ailleurs pu arriver dès cet été ! A la recherche d’un renfort offensif après le départ de Cristiano Ronaldo, les dirigeants de la Juventus ont poussé jusqu’au bout pour Icardi, qui a toutefois décidé de poursuivre sa carrière au PSG.

La Juve et Milan déterminés pour Icardi