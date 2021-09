Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 18 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

L’AC Milan ne semble pas avoir dit son dernier mot pour Franck Kessié, dont le contrat se termine en juin prochain et qui est suivi par le PSG, Liverpool et Tottenham.

A Milan, on va vraiment commencer à détester Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui connait bien le club lombard pour y avoir été joueur, entraineur puis dirigeant, a soufflé aux Rossoneri la pépite Gianluigi Donnarumma cet été et pourrait bien récidiver. La presse italienne assure en effet qu’il souhaiterait attirer au PSG un autre joueur milanais avec Franck Kessié, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. L’Ivoirien semble toutefois avoir également la cote en Premier League, puisque Liverpool et Tottenham aimeraient également le recruter.

L’AC Milan va faire une nouvelle offre à Kessié !