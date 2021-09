Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, United, Juve... Raiola prépare du très lourd pour Pogba !

Publié le 18 septembre 2021 à 18h30 par A.C.

Mino Raiola a décidé de relancer l’interminable feuilleton Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain.

L’avenir de Paul Pogba est revenu sur le devant de la scène. Pas vraiment en réussite ces dernières années à Manchester United, le milieu de terrain semblait se diriger doucement mais surement vers un départ en fin de saison, puisque son contrat se termine en juin et qu’il ne semble pas vouloir prolonger. Il faut dire que son agent a toujours été très dur avec Manchester United, s’attirant même la colère d’Ole Gunnar Solskjær. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United » déclarait Mino Raiola en décembre 2020, lors d’un entretien accordé à Tuttosport . « Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air ». Il ne s’est pas arrêté là et il a récidivé tout récemment à seulement quelques mois de la fin du contrat de Pogba avec Manchester United....

« Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe »

Le ton a toutefois quelque peu changé ! Au micro de Rai Sport , Mino Raiola a en effet pour la première fois ouvert la porte aux discussions avec Manchester United pour une possible prolongation. « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe » a déclaré l’agent de Paul Pogba, pour la télévision italienne. Plusieurs sources en Angleterre comme en Italie annoncent depuis quelques temps que l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United aurait commencé à faire réfléchir Pogba. Eurosport UK rappelle d’ailleurs qu’avec l’arrivée du Portugais, les dirigeants mancuniens auraient supprimé le plafond salarial installé depuis plusieurs années et pourraient donc être disposés à offrir un très gros salaire au Français, pour le convaincre de rester.

