Mercato - PSG : L'annonce tonitruante de Raiola sur le prochain club de Pogba !

Publié le 17 septembre 2021 à 19h15 par D.M.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola a confirmé qu'un retour à la Juventus pourrait fortement intéresser le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Manchester United, Paul Pogba est à un tournant de sa carrière. Dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, le champion du monde pourrait prendre la décision de prolonger, ou alors de changer d’air à la fin de la saison. Son agent, Mino Raiola, a indiqué qu’il devrait prochainement s’assoir aux côtés des dirigeants mancuniens afin de faire un point sur ce dossier : « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous allons parler à Manchester United et voir ». S’il venait à quitter Manchester United, Pogba pourrait bien rejoindre le PSG, le Real Madrid ou alors la Juventus.

« La possibilité qu'il revienne à la Juventus est là »