Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel fait passer un message à Leonardo pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 17 septembre 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que le PSG fait partie des clubs intéressés par Antonio Rüdiger, Thomas Tuchel a clairement fait savoir ce vendredi qu’il souhaitait conserver le défenseur allemand.

Leonardo s’est déjà mis au travail pour le prochain recrutement estival. À l’instar de ce qu’il a réalisé cet été, le directeur sportif du PSG souhaiterait miser sur des joueurs libres de tout contrat pour se renforcer, à l’instar de Franck Kessié (AC Milan) et Antonio Rüdiger (Chelsea). Alors que ce dernier réalise d’excellentes prestations avec les Blues , les négociations traînent en longueur pour sa prolongation, ce qui n’a pas échappé au PSG, même si le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore la Juventus seraient également sur les rangs. Interrogé ce vendredi sur la situation de Rüdiger, Thomas Tuchel espère rapidement sécuriser l’avenir de son joueur.

« Il n'y a pas beaucoup de raisons de changer »