Mercato - PSG : Leonardo a un énorme atout pour recruter Haaland !

Publié le 17 septembre 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que le Real Madrid serait très chaud à l'idée de recruter Erling Braut Haaland, Florentino Pérez craindrait Mino Raiola dans ce dossier. Et pour cause, le célèbre agent est très proche de Leonardo et du PSG.

Plutôt tranquille cet été, Erling Braut Haaland devrait en revanche se retrouver au cœur de toutes les rumeurs de transfert lors du prochain mercato estival. Et pour cause, l'international norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund et affole le marché. Les plus grands clubs européens sont intéressés, à commencer par le Real Madrid et le PSG. Le club merengue rêve de l'associer avec Kylian Mbappé, tandis que les Parisiens en font une priorité pour justement remplacer l'attaquant français.

Le Real craint Raiola pour Haaland