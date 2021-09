Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ne pouvait rien faire pour Lionel Messi...

Publié le 17 septembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone cet été pour rejoindre le PSG, le club blaugrana se défend encore et assure qu'il était impossible de conserver la star argentine. Les finances catalanes ne le permettaient pas.

Le mercato estival a largement été marqué par le tremblement de terre Lionel Messi. Et pour cause, le sextuple Ballon d'Or a quitté le FC Barcelone, son club de toujours, ce qui semblait totalement impensable il y a encore quelques semaines. Mais le club blaugrana a été dans l'incapacité d'offrir un nouveau bail à sa star compte tenu des finances du club. C'est donc le PSG qui a sauté sur l'occasion. Leonardo reconnaissait d'ailleurs au micro de Canal+ que « son idée était de rester à Barcelone, (...) c’était clair que son envie était de rester voire de terminer sa carrière là-bas . » Mais le directeur sportif du PSG ajoute que « la situation du Barça a fait que son histoire avec le club s’est terminée, et là on est arrivé. » Le club de la capitale a donc profité du fait que le FC Barcelone n'était pas en mesure de conserver Lionel Messi à cause des règles en vigueur en Liga. La ligue espagnole contrôle en effet de près le poids de la masse salariale dans le budget des clubs et le limite à 70%. Même si La Pulga avait accepté de jouer gratuitement, ce qui était impossible, le Barça n'aurait pas pu respecter cette règle. Cependant, Javier Tebas faisait récemment une étonnante révélation à ce sujet assurant que le départ de Lionel Messi « n'était pas une décision économique » avant d'ajouter que Joan Laporta l'avait « appelé deux fois pour accélérer l'accord sur le CVC parce que Messi devenait nerveux . » Le président de LaLiga fait référence à un accord concernant la vente de 10% du capital de LaLiga au fonds d'investissement CVC Capital Partners, finalement rejeté par le Barça.

Le Barça assure qu'il ne pouvait rien faire pour retenir Messi