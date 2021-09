Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une grosse annonce pour son recrutement !

Publié le 17 septembre 2021 à 11h00 par A.M.

Vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu s'est confié sur les finances du club blaugrana et assure que le Barça travaille afin de retrouver son standing sur le mercato.

En grande difficulté économique, le FC Barcelone a vécu un mercato très compliqué. En effet, le club blaugrana a été contraint de laisser filer Lionel Messi, mais également Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Emerson et Ilaix Moriba. Pour se renforcer, le Barça a misé sur des joueurs libres à savoir Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay. Cependant, comme l'explique Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, l'objectif est de rapidement assainir les comptes afin d'être de nouveau compétitif sur le marché des transferts.

Le Barça veut revenir en force sur le mercato