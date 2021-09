Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu du Barça sur le départ de Messi...

Publié le 17 septembre 2021 à 8h45 par A.M.

Vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu s'est confié sur la situation du club blaugrana et reconnaît qu'il était impossible de conserver Lionel Messi.

Cet été, ce qui pensait impensable s'est produit. Lionel Messi a effectivement quitté le FC Barcelone. Et pour cause, bien que la prolongation de La Pulga semblait en excellente voie, le club blaugrana a été dans l'incapacité d'honorer son contrat compte tenu des règles en vigueur en Liga qui encadre de façon stricte la masse salariale des clubs espagnols. Par conséquent, le Barça ne pouvait plus se permettre de payer Lionel Messi sans exploser le plafond autorisé. Selon le règlement de la ligue espagnol, le poids de la masse salariale ne doit pas excédé plus de 70% du budget d'un club. Ce qui était impossible avec le numéro 10 argentin, même s'il acceptait de jouer gratuitement. Lionel Messi a donc rejoint le PSG, mais Javier Tebas a récemment fait de surprenantes révélations assurant le départ de La Pulga « n'était pas une décision économique » avant d'ajouter que Laporta l'avait « appelé deux fois pour accélérer l'accord sur le CVC parce que Messi devenait nerveux . » Mais la version du Barça est bien différente. Vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu explique en effet que le départ de Lionel Messi était inévitable notamment à cause de la situation économique dont a hérité la nouvelle direction du Barça.

«Nous avons hérité d'une situation catastrophique et en voici les conséquences»