Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi n’avait pas prévu d’aller au PSG !

Publié le 17 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Après 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses valises cet été pour rejoindre le PSG. Un plan de carrière qui n’était toutefois pas celui de l’Argentin.

Retenu contre son gré au FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est cette fois parti contre sa volonté du club catalan. Arrivé au terme de son contrat avec le Barça, l’Argentin était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger et ainsi continuer son aventure au Camp Nou. Toutefois, pour les Blaugrana, les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque pour des raisons économiques, la prolongation de Messi n’a pas pu être actée. Une opportunité dont le PSG a profité, réalisant alors l’un des plus grands coups de l’histoire.

« C’était clair que son envie, c’était de rester et peut-être y finir sa carrière »