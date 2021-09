Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dévoile les coulisses de l'opération Messi !

Publié le 16 septembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a réussi un énorme coup en attirant Lionel Messi libre alors que le FC Barcelone n'a pas pu homologuer le contrat de La Pulga. Interrogé sur ce dossier, Leonardo a dévoilé les coulisses cette énorme opération.

Durant le mois d'août, le PSG a réussi ce qui semblait encore impensable il y a encore quelques semaines. En effet, alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone, tout a finalement basculé. Le club blaugrana n'a effectivement pas été en mesure d'homologuer le bail de la star argentine compte tenu des règles très strictes de la ligue espagnole qui encadre la masse salariale des clubs de Liga. Et le poids de celle du Barça était bien trop importante dans son budget. Par conséquent, le club catalan n'a pas pu conserver Lionel Messi qui a donc du se mettre rapidement à la recherche d'un nouveau club. C'est ainsi qu'en seulement quelques jours, le PSG a bouclé l'arrivée du capitaine de l'Albiceleste qui s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Interrogé sur ce sujet, Leonardo dévoile les coulisses de l'arrivée de Lionel Messi.

Messi voulait rester au Barça...

En effet, au micro de Canal+ , le directeur sportif du PSG a révélé que Lionel Messi avait bel et bien décidé de rester au FC Barcelone. Mais le club parisien avait pris de l'avance dans ce dossier. « Je pense que cela a été fait de manière parfaite. Je commence à le connaître, et Messi est quelqu’un de très correct, sérieux et concret. Je pense que son idée était de rester à Barcelone. Je ne peux pas le cacher qu’on a eu des contacts avant, à partir de janvier, quand il était à six mois de la fin de son contrat à Barcelone. On n’a jamais contacté Messi avant le mois de janvier 2021. C’est vrai qu’on a parlé, mais c’était clair que son envie était de rester voire de terminer sa carrière là-bas. La situation du Barça a fait que son histoire avec le club s’est terminée, et là on est arrivé, on avait déjà un passé. L’envie qu’il a montré de venir nous a beaucoup motivé à le faire. Voir un joueur comme Messi au Parc des Princes avec un maillot du PSG est quelque chose d’énorme et très beau », assure Leonardo.

... mais a refusé le cadeau de Neymar