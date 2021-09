Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Leonardo sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h10 par B.C.

Cet été, le PSG a frappé très fort en s’attachant les services de Lionel Messi. Un coup de maître sur lequel est revenu Leonardo.

Alors que le FC Barcelone n’a pas pu prolonger le bail de Lionel Messi cet été, le PSG en a profité pour réaliser l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato. Grande priorité des Qataris depuis leur arrivée dans la capitale, Lionel Messi s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option, en faveur du Paris Saint-Germain. Une opération qui semblait inimaginable il y a quelques mois et qui permet au club de la capitale de rêver encore un peu plus grand. Interrogé par Canal + sur le dossier Messi, Leonardo a livré les coulisses de l’arrivée de l’Argentin au PSG.

« C’est quelque chose d’énorme, de très beau »