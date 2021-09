Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a voulu recruter un joueur de Bielsa !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h00 par Th.B.

En quête d’un attaquant, qui a finalement été Luuk de Jong, le FC Barcelone se serait rapproché de Leeds United lors des dernières heures du mercato pour recruter Rodrigo sous la forme d’un prêt, en vain.

En raison de ses finances plus que délicates du FC Barcelone, dont les dettes s’élèvent à 1,3Md€ selon son président Joan Laporta, les dirigeants blaugrana ont été contraints de faire des choix sur le marché cet été. Premièrement, la prolongation de contrat de Lionel Messi n’a pas pu avoir lieu. De plus, le Barça a choisi de laisser Antoine Griezmann partir en prêt pour alléger sa masse salariale avec une option d’achat favorable à un transfert définitif à l’Atletico de Madrid. Avec ces départs, il semblerait que le FC Barcelone ait tenté de frapper un coup dans les toutes dernières minutes du mercato estival avec Dani Olmo comme Mundo Deportivo le révélait lors du deadline day. Cependant, le milieu offensif du RB Leipzig ne semble pas avoir été le seul à intéresser le FC Barcelone.

Le Barça aurait tenté un coup pour Rodrigo, mais…