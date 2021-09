Foot - Mercato

Mercato : Antoine Griezmann reçoit un terrible avertissement sur son transfert !

Publié le 15 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Revenu à l’Atlético de Madrid après deux ans passés au FC Barcelone, le retour d’Antoine Griezmann au Wanda Metropolitano ne sera pas de tout repos…

Après deux saisons en demi-teinte du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann est retourné à l’Atlético de Madrid, dans le cadre d’un prêt. De retour ce mercredi soir au Wanda Metropolitano, pour un match de Ligue des Champions face au FC Porto, les retrouvailles avec les supporters de l’Atlético s’annoncent rudes…

« On l’a vécu comme une trahison »