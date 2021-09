Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur le départ de Griezmann !

Publié le 15 septembre 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, l'Atlético aurait pensé à recruter Bernardo Silva, pensionnaire de Manchester City. Toutefois, la grande priorité des Colchoneros de Diego Simeone aurait toujours été Antoine Griezmann.

Après cinq saisons de règne à l'Atlético, Antoine Griezmann a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté du FC Barcelone. Mais en seulement deux saisons, le champion du monde français a décidé de faire machine arrière. En grande difficulté au Barça, Antoine Griezmann a préféré revenir aux sources chez les Colchoneros pour se relancer à 30 ans. De son côté, Diego Simeone n'aurait pas hésité une seule seconde à rapatrier Antoine Griezmann, même s'il aurait pensé à recruter Bernardo Silva (Manchester City).

«Silva figurait sur la liste de l'Atlético, mais la priorité a toujours été Griezmann»