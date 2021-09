Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible vérité éclate sur le départ de Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Pour des raisons économiques, le FC Barcelone n’a pas pu conserver Lionel Messi. Toutefois, la vérité pourrait bien être différente dans ce dossier colossal.

Dès son élection au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait savoir que sa priorité était de prolonger Lionel Messi, qui arrivait au terme de son contrat. Toutefois, n’ayant rien signé au 1er juillet, l’Argentin s’est retrouvé libre et n’a finalement pas continuer l’aventure avec le Barça. Pourtant, Messi était d’accord pour parapher un nouveau bail. Problème, avec les difficultés économiques du club catalan et les règlements de la Liga, Laporta n’a pas pu conserver sa star, qui a finalement rejoint le PSG.

Une autre version de l’histoire ?