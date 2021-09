Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence de ce coéquipier de Messi sur son transfert !

Publié le 14 septembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival. Un transfert commenté par l’attaquant de l’Atletico de Madrid, Angel Correa.

Après s’être quittés en Liga, Angel Correa et Lionel Messi se sont retrouvés avec la sélection argentine. Les deux attaquants ont réussi à faire de bonnes prestations : 1 but pour Angel Correa contre le Venezuela (3-1) et 3 buts pour Lionel Messi contre la Bolivie (3-0). De retour avec l'Atlético, Angel Correa va rencontrer le Barça le 3 octobre. Un Barça qui sera privé de Lionel Messi, désormais au PSG. Interrogé sur l'absence de Lionel Messi à Barcelone, Angel Correa a confié que cela sera un moment « bizarre » pour lui.

«J’imaginais que Messi allait finir à Barcelone»