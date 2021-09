Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur le retour de Griezmann à l'Atlético !

Publié le 14 septembre 2021 à 0h00 par D.M.

Joueur de l'Atlético, Angel Correa est ravi de l'arrivée d'Antoine Griezmann au sein de la formation madrilène, malgré la concurrence avec lui en attaque.

Après deux ans passés au FC Barcelone, Antoine Griezmann a pris la décision de quitter la Catalogne, dans les dernières heures du mercato. L’attaquant français, qui n’a jamais réussi à convaincre au sein de la formation blaugrana , a rejoint l’Atlético sous la forme d’un prêt de deux ans avec option d’achat fixée à 40M€. Titularisé par Diego Simeone pour affronter l’Espanyol Barcelone ce dimanche, Griezmann n’a pas réalisé une énorme performance. Mais ses coéquipiers sont, malgré tout, ravis de son retour à l’Atlético.

« Qu'Antoine soit venu est une immense joie »