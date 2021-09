Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cet énorme constat sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 septembre 2021 à 22h30 par A.C.

Véritable légende vivante de la Juventus, Alessandro Del Piero est revenu sur le passage de Cristiano Ronaldo en Serie A.

Après trois années remplies de trophées, de records et surtout de buts, Cristiano Ronaldo a salué la Juventus à un an de la fin de son contrat. Un départ qui est plus que jamais d’actualité, puisque son ancien club connait un début de saison très compliqué avec aucune victoire en trois journées de Serie A... alors que Cristiano Ronaldo cartonne déjà à Manchester United ! Après la dernière défaite contre le Napoli (2-1), Massimiliano Allegri s'est d'ailleurs agacé des questions répétées sur l’impact de l’absence de la star portugaise sur les prestations de son équipe. « Ronaldo fait partie du passé, il a fait un choix » a lancé le coach de la Juventus. « La Juve l'a laissé partir car on ne peut pas garder un joueur contre son gré ». Sans une victoire face à Malmö ce mardi en Ligue des Champions, les questions pourraient toutefois devenir plus nombreuses...

«Il voulait partir, c’est évident, mais...»