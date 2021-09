Foot - Mercato - Juventus

Mercato : A la Juventus, on ne veut plus entendre parler de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 19h30 par A.C.

Alors que Cristiano Ronaldo connait des nouveaux débuts tonitruants à Manchester United, la Juventus peine à tourner la page.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. De retour après deux années pas vraiment fastes, Massimiliano Allegri semblait pouvoir faire à moins de Cristiano Ronaldo. Déjà lors de son départ en 2019, le technicien italien avait conseillé aux dirigeants de la Juventus de se débarrasser du quintuple Ballon d’Or et cet été il a eu sa tête. Ou plutôt, le retour d’Allegri a accéléré le départ de Cristiano Ronaldo. En Italie, on assure que le Portugais n’est pas fan du football développé par Allegri, qu’il a connu lors de sa première année à la Juventus. Le voir revenir a donc pu peser dans la balance, au moment où Cristiano Ronaldo a expliqué aux Bianconeri vouloir partir un an avant la fin de son contrat. Désormais en Angleterre, il cartonne déjà avec Manchester United et a signé un doublé pour son grand retour en Premier League, face à Newcastle (4-1). Pendant ce temps-là, la Juventus réalise l’un des pires débuts de saison de son histoire avec un match nul et deux défaites, dont la dernière ce samedi face au grand rival du Napoli (2-1).

« Cristiano Ronaldo fait partie du passé »

Forcément, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que ce manque de résultats soit lié au départ de Cristiano Ronaldo. La réponse de Massimiliano Allegri a toutefois été claire. « Ronaldo fait partie du passé, il a fait un choix » a lancé le coach de la Juventus, lors de la conférence de presse suivant la défaite contre le Napoli. « La Juve l'a laissé partir car on ne peut pas garder un joueur contre son gré. Maintenant tout ce que nous devons faire c’est de se taire, de baisser la tête et de travailler. Un championnat c’est long et nous devons nous remettre en selle et revenir dans la course en grappillant point par point ».

« Maintenant, ça sera l'équipe de Paulo Dybala »