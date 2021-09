Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour cette nouvelle star de l'équipe de France ?

Publié le 12 septembre 2021 à 18h15 par A.C.

Avec Manchester City, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs sur les traces de Theo Hernandez, qui réalise d’excellentes choses avec l’AC Milan en Serie A.

Après l’Espagne, Theo Hernandez semble s’épanouir en Italie. Le latéral gauche a littéralement explosé à l’AC Milan et est devenu en quelques années le meilleur joueur de Serie A à son poste. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Si le jeune Nuno Mendes pourrait bien représenter l’avenir, Leonardo garde toujours un œil dur l’international français. Ça ne sera toutefois pas simple pour le PSG, puisque Manchester City serait également sur le coup et à Milan on ne semble pas du tout vouloir laisser filer Hernandez.

Pour Hernandez, c’est 65 ou 70M€ minimum !