Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe déjà à l’action pour le recrutement !

Publié le 12 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone ne s’est pas montré très actif cet été, Joan Laporta serait déjà en train d’étudier des pistes pour renforcer le club catalan dans plusieurs mois.

Le mot clé de ce mercato estival du côté du FC Barcelone était l’austérité. En effet, le club catalan ne s’est montré actif dans le sens des arrivées que par le biais d’arrivées à cout zéro. Ce fut les cas des venues libres de Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, de même que celle de Luuk de Jong dans le cadre d’un prêt en provenance du Séville FC. Autrement, la direction du Barça a travaillé pour réduire sa masse salariale en diminuant certains émoluments et en se séparant de certains joueurs, de gré ou de force, comme ce fut le cas avec Emerson, Miralem Pjanic, Antoine Griezmann et bien évidemment Leo Messi. Cependant, Joan Laporta ne semble pas avoir l’intention de revivre un mercato comme cela.

Le FC Barcelone se penche sur Dani Olmo et Youri Tielemans