Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Javier Tebas sur le feuilleton Messi !

Publié le 12 septembre 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que Joan Laporta a récemment assuré que même avec un départ d’Antoine Griezmann plus tôt au cours du mercato estival et une baisse des salaires plus précoce le FC Barcelone n’aurait pas pu conserver Lionel Messi, Javier Tebas a affirmé le contraire. Le président de la Liga a confié que la nouvelle star du PSG aurait pu continuer au Barça.

Il s’est passé beaucoup de choses entre l’épisode du burofax en août 2020 et le départ libre de tout contrat de Lionel Messi le 5 août dernier. Alors que contrairement à ces derniers mois la légende vivante blaugrana souhaitait rester au FC Barcelone afin d’accompagner la nouvelle génération du Barça , le club catalan n’avait pas les moyens financiers afin d’assumer le salaire même diminué par deux de Lionel Messi. Ce qui a débouché sur son arrivée au PSG. Président du FC Barcelone, Joan Laporta a assuré ne pas avoir apprécié le fait de voir Messi avec le maillot du PSG. Cependant, il n’aurait rien pu faire pour conserver le nouveau numéro 30 du PSG, pas même avec le départ d’Antoine Griezmann.

Selon Tebas, le Barça aurait pu garder Messi !