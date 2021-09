Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid va livrer un nouveau bras de fer au PSG !

Publié le 12 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG a remporté son bras de fer avec le Real Madrid lors du dernier mercato au sujet du transfert de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens devraient une nouvelle fois se frotter au PSG pour Paul Pogba dans les prochains mois.

Avant de lancer une offensive auprès du clan Lionel Messi afin de saisir l’opportunité en or qui s’est présentée lors de la première quinzaine d’août, le PSG semblait avoir de sérieuses vues sur Paul Pogba dont le contrat à Manchester United expirera en juin prochain. Une tentative aurait pu être effectuée en toute fin de mercato, mais cette opération semble avoir été reportée à l’hiver prochain pour entamer des discussions avec son représentant Mino Raiola en marge d’une arrivée libre de tout contrat l’été prochain. Néanmoins, Pogba pourrait faire faux bond au PSG.

Hormis Mbappé, le Real Madrid voudrait aussi Pogba