Mercato : Antoine Griezmann n'avait qu'un seul souhait pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid cet été, tout indique qu’Antoine Griezmann avait pour seule envie de revenir au sein d’un club qu’il n’aurait pas du quitter.

Il y a deux ans, Antoine Griezmann décidait de quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Seulement voilà, après deux saisons en Catalogne, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée et ne brillait que par intermittence. De ce fait, et au beau milieu d’un été au cours duquel le Barça devait absolument dégraisser pour diminuer sa masse salariale, le Champion du monde 2018 a pris la décision de s’en aller dès maintenant. Le natif de Mâcon a ainsi effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Antoine Griezmann voulait revenir à l’Atleti