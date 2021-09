Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une grosse ouverture pour cette piste colossale !

Publié le 11 septembre 2021 à 12h00 par A.D.

Alors que le mercato estival a tout juste fermé ses portes, le Barça se préparerait déjà pour son recrutement en 2022. Dans cette optique, Joan Laporta aurait identifié le profil de Dani Olmo, qu'il voudrait rapatrier en Catalogne. Et d'après la presse espagnole, le président du FC Barcelone aurait un gros coup à jouer sur ce dossier.

Pour pallier les départs conjugués de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann, partis au PSG et à l'Atlético, le FC Barcelone aurait tenté de boucler le retour de Dani Olmo dans les derniers instants du mercato estival. Toutefois, Joan Laporta n'aurait pas réussi à s'entendre avec Leipzig avant la fermeture du marché. Déterminé à recruter Dani Olmo, le président du Barça compterait retenter sa chance en 2022. Et heureusement pour le FC Barcelone, la direction de Leipzig devrait se montrer plus que coopérative.

Leipzig ouvert à la vente de Dani Olmo en 2022 ?