Mercato - Barcelone : Le Barça a déjà une piste colossale pour cet hiver !

Publié le 11 septembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone cet été, Dani Olmo est finalement resté au RB Leipzig. Mais le club catalan n’a pas dit son dernier mot et devrait de nouveau s’attaquer au dossier cet hiver.

Le FC Barcelone avait l’envie de se renforcer lors de ce mercato estival mais a vu ses plans contrarier en raison de ses problèmes économiques. Pour compenser les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le club catalan s’est tourné vers l’avant-centre du Séville FC, Luuk de Jong. Dans les ultimes heures du mercato, le Barça s’était également penché sur le profil du milieu offensif de Leipzig Dani Olmo.

Dani Olmo veut revenir au Barça