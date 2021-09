Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme sérieusement pour Dembélé !

Publié le 11 septembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Actuellement blessé, Ousmane Dembélé continuerait tout de même de planifier son avenir. L’international français serait de plus en plus proche d’une prolongation avec le FC Barcelone jusqu’en 2025.

Après deux mois compliqués où il n’aura pas eu de répit, Joan Laporta va pouvoir faire une petite pause. Le président du FC Barcelone peut désormais mettre de côté les déceptions du mercato pour se concentrer sur les prolongations de contrat, son prochain dossier chaud. Comme il l’a confié jeudi en conférence de presse, Joan Laporta cherche à prolonger Ousmane Dembélé : « Ce matin, Mateu (Alemany, le directeur du football du Barça, ndlr) m'a dit qu'une réunion était organisée avec son agent. La relation avec lui est bonne, nous allons lui proposer une prolongation et j'espère que ce sera dans l'intérêt des deux parties. Il a changé de numéro, il aime le numéro 7, et il m'a dit qu'il voulait revenir sur le terrain. Avec le travail de tous, nous allons faire en sorte que ce joueur, qui a de grandes qualités, joue souvent et que ce qui est arrivé dans le passé ne se reproduise pas. Et il y a un plan du club pour que le joueur exprime tout son talent et sa qualité ».

Ousmane Dembélé proche d’une prolongation jusqu’en 2025

Et à en croire les informations de Nicolo Schira, le journaliste italien, les négociations avec le clan Ousmane Dembélé avanceraient bien. Le Barça et l’international français plancheraient autour d’un contrat jusque 2025, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2022. Avec les départs d’Antoine Griezmann mais surtout de Lionel Messi, le club catalan n’a d’autre choix que de blinder ses pépites. Ousmane Dembélé est le premier sur la liste…