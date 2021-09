Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait une énorme annonce pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 9 septembre 2021 à 19h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va se voir offrir une prolongation comme l'annonce Joan Laporta

Alors que le mercato estival a pris fin il y a quasiment 10 jours, l'avenir d'Ousmane Dembélé est désormais l'un des enjeux majeurs du côté du FC Barcelone. Et pour cause, avec les nombreux départs dans le secteurs offensifs, le rôle du Français pourrait être crucial dans les prochains mois en Catalogne. Cependant, son contrat s'achève en juin prochain ce qui jette un froid sur son avenir. Et le Barça veut absolument écarter toute menace d'un départ libre. C'est la raison pour laquelle Joan Laporta confirme que le Barça va lui proposer une prolongation de contrat.

«Nous allons lui proposer une prolongation»