Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador européen se lance sur les traces de Dembélé !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Le FC Barcelone n’aurait pas encore concrètement ouvert les discussions avec son entourage malgré la volonté de prolonger son attaquant qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Et la Juventus aimerait profiter de cette situation en recrutant Ousmane Dembélé l’été prochain selon la presse italienne.

« Ce que j’attends de Dembélé ? Premièrement, qu'il renouvelle son contrat, car c'est sa dernière année et il est important pour le club qu'il le fasse. Dembélé est un très, très bon joueur s'il est physiquement en forme. (…) Quand il sera rétabli, il sera un joueur essentiel pour l’équipe » . Voici le message que Ronald Koeman a fait passer au cours de son entretien avec SPORT cette semaine. Une déclaration forte dans la lignée de l’utilisation de Dembélé la saison passée par l’entraîneur du FC Barcelone. Le champion du monde tricolore a été l’un des joueurs les plus régulièrement présents dans le onze de départ de Koeman au Barça et a été relativement épargné par les blessures. Cependant, sa situation contractuelle n’est toujours pas réglée, ce qui donnerait des idées à ses courtisans.

La Juventus compterait sur le flou entourant l’avenir de Dembélé au Barça pour frapper !