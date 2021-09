Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman glisse un conseil à Dembélé pour son avenir !

Publié le 8 septembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ pendant une bonne partie du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé resterait un atout que Ronald Koeman aimerait pouvoir aligner au FC Barcelone et outre l’expiration actuelle de son contrat en juin prochain.

Arrivé à l’été 2020 après le naufrage du FC Barcelone à Lisbonne face au Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman a su insuffler un nouveau souffle au Barça et notamment à Ousmane Dembélé qui s’est montré bien plus régulier la saison passée avec l’équipe blaugrana. Bien qu’il se soit à nouveau blessé avec l’Équipe de France à l’Euro, Dembélé semble demeurer indéboulonnable aux yeux de l’entraîneur du FC Barcelone, au point de le pousser à prendre position quant à son avenir, lui qui n’est contractuellement lié au Barça que jusqu’à la fin de la saison.

« Qu’il renouvelle son club, il est important pour le club qu'il le fasse »