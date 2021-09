Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé se voit conseiller une nouvelle destination pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 17h00 par D.M.

Ancien directeur sportif de Rennes, Mikaël Silvestre voudrait voir Ousmane Dembélé rejoindre la Premier League. Mais avant, l'international français doit se renforcer physiquement selon l'ancien joueur de Manchester United.

Agé seulement de 24 ans, Ousmane Dembélé a déjà évolué au sein de plusieurs championnats européens. Le joueur a évolué en Ligue 1, sous le maillot rennais, a connu la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, et évolue aujourd’hui en Liga. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2022, Dembélé pourrait même prochainement prolonger son contrat avec la formation blaugrana . Mais selon l’un de ses anciens dirigeants, l’ailier français a les capacités nécessaires pour s’imposer en Premier League.

« Je le verrais bien en Premier League »