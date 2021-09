Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le voile se lève sur l’opération Eduardo Camavinga !

Publié le 5 septembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid ait bouclé le transfert d’Eduardo Camavinga à la toute fin du mercato estival, le milieu de terrain de 18 ans aurait été supervisé pendant trois ans et aurait d’ailleurs trouvé un accord il y a de cela deux semaines.

Alors que Kylian Mbappé était la grande priorité du Real Madrid pendant tout le mercato estival et ce, jusqu’aux toutes dernières heures de la fenêtre des transferts, c’est finalement Eduardo Camavinga qui a déposé ses valises au sein de la Casa Blanca. En effet, à un an de la fin de son contrat au Stade Rennais, Camavinga a été transféré au Real Madrid pour les sept prochaines saisons lors du deadline day. Bien que cette opération ait été officialisée dans les dernières heures du mercato, ce n’était absolument pas une acquisition par dépit après l’échec Mbappé selon la presse ibérique.

Un travail de fond de trois ans pour Camavinga ?