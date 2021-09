Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ... Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 5 septembre 2021 à 14h15 par D.M.

Le PSG pourrait prochainement transmettre une offre XXL à Kylian Mbappé. Mais le joueur serait déterminé à rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres au Real Madrid. Président du club espagnol, Florentino Perez rêve de pouvoir l’attirer et de l’arracher des mains du PSG. La formation merengue a d’ailleurs tenté sa chance lors de ce mercato estival en formulant plusieurs offres au club parisien, mais toutes ont été refusées. Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé portera donc le maillot du PSG cette saison, mais continuerait à refuser les offres de prolongation transmises par ses dirigeants afin de se laisser une chance de rejoindre le Real Madrid à l’issue de son aventure parisienne.

Mbappé ne penserait qu'au Real Madrid