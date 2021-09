Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Haaland… La vérité éclate pour la succession de Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Bien que la succession de Kylian Mbappé ait été un gros dossier de cette fin de mercato estival avec le potentiel départ du Français au Real Madrid, le PSG n’aurait jamais concrètement enclenché une manoeuvre d’approche pour l’un des grands noms cités dans la presse.

Alors que Kylian Mbappé était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid qui n’aurait finalement pas formulé d’offres de 180M et de 200M€ au PSG d’après The Athletic , les dirigeants parisiens se seraient lancés sur les traces d’une star afin de combler l’éventuel départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et plusieurs profils semblent avoir été étudiés par Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG afin de remplir cet objectif. Néanmoins, preuve de la volonté du Paris Saint-Germain à conserver Mbappé, aucune réelle approche n’aurait eu lieu.

Le PSG n’a jamais lancé d’offensive pour Haaland, Pogba, Camavinga et Richarlison !