Mercato - PSG : Un combat de titans se prépare pour Haaland !

Publié le 5 septembre 2021 à 7h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Toutefois, le club de la capitale devrait livrer une véritable bataille colossale sur ce dossier, puisque le Real Madrid, Manchester United, City, Liverpool, Chelsea et le Bayern seraient également en embuscade pour le buteur du Borussia Dortmund.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain pour 0€ et signer en faveur du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a prévu le coup en cas de départ de son numéro 7. En effet, selon nos informations, le directeur sportif du PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Toutefois, le club de la capitale devrait être au coeur d'une bataille royale pour le buteur du Borussia Dortmund.

Le PSG en concurrence avec six écuries pour Haaland ?