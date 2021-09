Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait lâché une réponse fracassante à Leonardo !

Publié le 4 septembre 2021 à 17h45 par La rédaction

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG aurait tenté de miser sur Erling Braut Haaland. Toutefois, le club de la capitale aurait essuyé le refus du Borussia Dortmund, ainsi que du joueur.

Erling Haaland présente des statistiques ahurissantes avec le Borussia Dortmund : 63 buts en 64 matches toutes compétitions confondues sous le maillot du BVB . Et au vu de son début de saison incroyable (3 buts et 3 passes décisives en trois matches), Erling Haaland semble parti pour garder ce rythme dantesque.

Le PSG a essuyé le refus d'Haaland et de Dortmund