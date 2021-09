Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tranché pour l’arrivée de Lewandowski !

Publié le 4 septembre 2021 à 14h15 par B.C.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a fait d’Erling Haaland sa grande priorité, comme révélé par le 10 Sport. De son côté, Robert Lewandowski apparaît comme une alternative au Norvégien.

Kylian Mbappé est-il destiné à quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison ? D’après la presse espagnole, cela ne fait pas beaucoup de doutes. En effet, AS assure ce samedi que l’international français souhaite absolument rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, un scénario qui obligerait le PSG à dénicher un attaquant de très haut niveau pour oublier son champion du monde. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la priorité de Leonardo pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid reste en embuscade. Les deux clubs ne perdraient pas de vu non plus Robert Lewandowski.

Lewandowski, une alternative à Haaland