Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 4 septembre 2021 à 9h45 par La rédaction

Très sollicité cet été, Erling Haaland devrait également l'être à l’intersaison 2022. En effet, le buteur du Borussia Dortmund pourrait être au coeur d'une bataille entre le Bayern, le PSG et des écuries anglaises et espagnoles.

Erling Haaland devrait être l’une des attractions du mercato estival 2022. Alors que le PSG pensait à lui en cas de départ de Kylian Mbappé, l’attaquant norvégien est finalement resté du côté du Borussia Dortmund. Mais nul doute que celui qui a déjà marqué à trois reprises en autant de rencontres de Bundesliga sera très fortement sollicité l’été prochain. Et alors que les clubs intéressés se bousculeraient au portillon, Erling Haaland devrait avoir l’embarras du choix.

«Le Bayern sera dans la course avec les clubs anglais, le PSG et les clubs espagnols»