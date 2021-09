Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent bon pour le Qatar avec Erling Haaland !

Publié le 3 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Courtisé par le PSG dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland devrait effectivement quitter le Borussia Dortmund comme l’a indiqué un dirigeant allemand.

Kylian Mbappé arrivant en fin de contrat avec le PSG en juin 2022, et sa prolongation n’étant clairement pas d’actualité, le Qatar se penche déjà sur la succession de l’attaquant français. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 25 août dernier, deux profils XXL sont suivis de près par le PSG à cet effet : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), et ce dernier semble plus que jamais se diriger vers un transfert…

« Son avenir se trouve à l’étranger »