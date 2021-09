Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 3 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Erling Braut Haaland intéresse fortement les grands clubs européens. Mais l'un d'entre eux risquerait de ne pas avoir les finances pour se l'offrir : le Bayern

Le bilan d’Erling Braut Haaland avec le Borussia Dortmund affole les compteurs : 63 buts en 64 matches. Une moyenne ahurissante qui a forcément attiré l’oeil des gros clubs européens. Chelsea aurait notamment voulu se l’offrir cet été, mais les 50M€ annuels (24M€ brut) + les 40M€ de commission d’agent réclamés par Mino Raiola pour son poulain auraient dissuadé les Londoniens. Et ils ne seraient pas les seuls.

Le Bayern jette l'éponge pour Haaland