Mercato - PSG : La prochaine destination d'Haaland déjà identifiée ?

Publié le 3 septembre 2021 à 20h15 par D.M.

A en croire Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal, Erling Haaland évoluera un jour au sein du championnat anglais.

Auteur déjà cette saison de trois buts en Bundesliga, Erling Haaland ne cesse d’impressionner. Tout au long de l’été, son nom a été associé à de gros clubs européens comme Chelsea, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le nom de l’attaquant norvégien figure sur la short-list de Leonardo, qui pourrait lancer son offensive en 2022 en cas de départ de Kylian Mbappé et lorsque la clause libératoire d'Haaland fixée à 75M€ entrera en vigueur.

« Le pouvoir économique de la Premier League est trop fort »