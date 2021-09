Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet énorme aveu sur l'été agité de cette piste de Puel !

Publié le 3 septembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs français et notamment l'ASSE, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Angelo Fulgini est finalement resté à Angers. Le joueur va devoir digérer son départ.

Arrivé de Valenciennes en 2017, Angelo Fulgini s'est rapidement fondé dans le collectif angevin. Milieu relayeur de qualité, il ne dispose pas de statistiques très étoffées (au mieux sept buts et cinq passes décisives sur une saison) mais son impact sur le jeu du SCO Angers est indéniable. A la fois physique et technique, Fulgini a attiré l'oeil de plusieurs clubs français, à l'instar de l'ASSE comme vous l'avait révélé le10sport.com.

Fulgini va devoir se reconcentrer sur le SCO